Buongiorno, il messaggio che emoziona: "Mi sento un privilegiato..."

Alessandro Buongiorno era entrato nel Torino all'età di 7. Ora che ne ha 25 si trasferisce a titolo definitivo al Napoli . Questa mattina l'annuncio ufficiale da parte del club azzurro. Il difensore della Nazionale ha voluto ricordare i suoi trascorsi granata con una lunga lettera sui social: "Guardo all’insù, chiudo gli occhi e ripenso all’inizio, al giorno in cui Silvano Benedetti mi consiglia di lasciare la squadra sotto casa, dove giocavano tutti i miei amici, per provare a entrare nella famiglia del TORO. Mai scelta fu più giusta. Da quel momento ho iniziato un percorso durato 17 anni ".

La lettera di Buongiorno ai tifosi del Torino

Buongiorno, nel giorno dell'arrivo al Napoli, ha aggiunto: "Se mi guardo indietro, mi sento un privilegiato, e percepisco di aver avuto la forza di affrontare ogni singolo istante con il massimo dell’impegno ma soprattutto con il cuore e con gli occhi di un ragazzo come tanti che stava provando ad inseguire il proprio sogno. In questo modo sono riuscito a realizzare ben due sogni: giocare e indossare la fascia da capitano della squadra della mia città, per cui ho sempre tifato fin da bambino. E poi quello di leggere i nomi dei caduti di Superga. Un onore". Alla fine della lettera, Buongiorni ha voluto ringraziare tutti: società, compagni, tifosi. Adesso è pronto per la sua nuova esperienza.