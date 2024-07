De Laurentiis show a Dimaro: dall'abbraccio con Conte alla frase urlata ai tifosi

Il Napoli è arrivato a Dimaro nella giornata di giovedì, accolto dall'affetto dei tifosi presenti. I giocatori hanno subito potuto sperimentare il duro metodo d'allenamento di Antonio Conte e le immagini hanno fatto in poco tempo il giro del web. Stamattina, dopo l'allenamento, si è invece affacciato in campo il presidente Aurelio De Laurentiis. Era d Dimaro da venerdì sera ma solo oggi si è fatto vedere. E si farà vedere anche nel pomeriggio, come ha promesso ai tifosi presenti sugli spalti.