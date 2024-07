Napoli-Anaune: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Anaune, la cronaca

Ecco il primo Napoli di Conte. Sarà schierato con la difesa a tre e affronterà i dilettanti dell'Anaune Val di Non. Gara in programma a Dimaro alle ore 18. Il primo dei due test estivi in Val di Sole. Il secondo sabato con il Mantova alla vigilia del rientro a casa. Poi dal 25 luglio il Napoli si trasferirà a Castel di Sangro. Lavoro intenso per gli azzurri agli ordini di Conte. Squadra orfana dei nazionali che si uniranno ai compagni in Abruzzo. Per la prima amichevole mancherà Osimhen, a tal proposito prosegue la trattativa con il Psg. Al centro dell'attacco ci sarà Simeone.