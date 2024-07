Amichevole Napoli diretta, segui LIVE la prima di Conte

Esordio assoluto per Antonio Conte sulla panchina del Napoli. A Dimaro, alle 18, contro l'Anuane Val di Non va in scena la prima amichevole con il nuovo tecnico in panchina. Non ci sarà Osimhen, ma l'attesa è comunque alta per quello che è l'inizio di una nuova era. Di seguito tutta la cronaca del match, dal prepartita al fischio finale.

19:22

58' Gaetano sfiora il poker su punizione

Gaetano, su punizione a giro, sfiora il poker. Il suo tiro termina di poco a lato

19:20

Napoli, sold out per la prima amichevole

I biglietti venduti per la prima amichevole del Napoli sono 1300: tutto esaurito a Dimaro

19:17

Questa la formazione del Napoli per il secondo tempo

Questa la formazione del Napoli scelta da Conte per la ripresa: Contini; Mario Rui, Natan Ostigard, Mezzoni, Gaetano, Russo, Iaccarino, Cheddira, Ngonge e Zerbin

19:16

56' +++ Gaetano per il tris +++

Gaetano fa 3-0 dopo un ottimo inserimento in area

19:13

53' +++ Il Napoli fa 2-0 +++

Cheddira spiazza il portiere e fa 2-0 per il Napoli

19:12

52' Cheddira atterrato in area: rigore

Cheddira atterrato in area, rigore per il Napoli

19:04

46' Via al secondo tempo

Via alla ripresa: Napoli trasformato da Conte

18:58

Osimhen neppure in panchina, nessun caso

Perché Osimhen non è in panchina nonostante fosse nella distinta ufficiale? LEGGI QUI la spiegazione

18:50

Termina il primo tempo, Napoli in vantaggio 1-0

Termina il primo tempo, il Napoli di Conte in vantaggi0 per 1-0

18:47

44' +++ Napoli in vantaggio con Spinazzola +++

Vantaggio del Napoli: da sinistra Politano mette in mezzo, Spinazzola entra in area e di destro batte Gionta. Per l'esterno, arrivato un paio di settimane fa a paramentro zero dopo l'esperienza alla Roma, una bella iniezione di fiducia in vista della prossima stagione

18:43

39' Che giocata tra Anguissa e Mazzocchi

Giocata bellissima tra Anguissa (tacco in area) e Mazzocchi, ma Gionta leva il pallone da sotto l'incrocio

18:32

30' Il Napoli è poco preciso: ancora 0-0

Partita a senso unico, ma il Napoli è poco preciso davanti al portiere avversario. E non riesce neppure ad approfittare di un'indecisione dell'estremo difensore dell'Anuane

18:22

20' Ancora Lindstrom cerca il gol

Cross di Politano, dal limite di testa Lindstrom prova a portare in vantaggio il Napoli ma, anche in questo caso, nessun problema per il portiere

18:20

18' Il Napoli chiede un rigore

Il Napoli chiede un rigore per un atterramento di Anguissa in area, ma l'arbitro lascia proseguire e il pallone va in calcio d'angolo

18:14

11' Simeone sfiora il vantaggio

Bella azione del Napoli: Cajuste recupera un pallone a centrocampo, apre a destra per Mazzocchi che serve a centro area Simeone, ma il suo tiro termina alto

18:13

0-0 dopo 10'

Dopo 10' il risultato è ancora di 0-0. Il Napoli ovviamente tiene il pallino del gioco, per adesso gli Azzurri non sono riusciti però ad essere particolarmente pericolosi

18:09

6' Il primo tiro è di Lindstrom

Il primo tiro è di Lindstrom che, defilato da sinistra, non riesce ad impensierire il portiere avversario. Il Napoli a tratti in fase offensiva sembra giocare con un 3-4-3 puro

18:07

4' Il Napoli spinge a sinistra

Il Napoli spinge sulla sinistra, si vede che gli Azzurri sono ancora un po' imballati dopo il tanto lavoro atletico di questi giorni

18:06

+++ Osimhen neppure in panchina +++

Non è neppure in panchina Osimhen, nonostante fosse annunciato tra le riserve nella formazione ufficiale