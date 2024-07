Osimhen in gruppo: ultime dall'allenamento del Napoli di Conte a Dimaro

C'era anche Victor Osimhen in gruppo coi compagni questa mattina a Dimaro per l'allenamento mattutino del Napoli. Il bomber nigeriano si è allenato regolarmente aspettando novità dal mercato. La trattativa col Psg prosegue e, parallelamente, Lukaku si avvicina.

I dettagli della seduta mattutina a Dimaro

Palestra, lavoro atletico ed esercitazioni rivolte alla fase difensiva e a quella offensiva per il Napoli agli ordini di Conte e del suo staff. Mentre la squadra era in campo, De Laurentiis era in tribuna al campo di Carciato a firmare autografi ai tifosi. Firme anche per Conte a fine seduta. Nel pomeriggio nuovo allenamento.