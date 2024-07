Festa Napoli e Conte diretta Dimaro: segui l'incontro con i tifosi LIVE

DIMARO - Continua la preparazione del Napoli nell'ormai consueto ritiro in Trentino, anche oggi la squadra ha lavorato sodo sin dal primo mattino agli ordini di Antonio Conte e con il presidente De Laurentiis in tribuna in mezzo ai tifosi per assistere agli allenamenti. C'è però grande attesa per l'appuntamento di questa sera, che vedrà proprio il tecnico ed il suo staff ospiti nella festa di piazza dedicata proprio all'incontro con i supporters partenopei. Segui la diretta della serata e tutti gli aggiornamenti .

20:43

Stellini fa l'identikit della punta

Il vice di Conte, Stellini, risponde sulle caratteristiche dell'attaccante che dovrebbe sostituire Osimhen in caso di partenza del nigeriano: "Sicuramente un giocatore con la struttura di Victor, potente e resistente, che sia in grado di legare finalizzare il gioco".

20:41

Coratti fa il punto sulla preparazione

Il preparatore atletico Coratti spiega le tecniche di lavoro: "Oltre al discorso fisico, stiamo lavorando tanto sulla concentrazione e sull'applicazione psicologica. Per ora siamo contentissimi di come ci sta seguendo la squadra, ma siamo solamente all'inizio".

20:37

Sandreani spiega lo sviluppo del gioco

Tocca a Mauro Sandreani spiegare tatticamente che Napoli stia nascendo: "I concetti di Conte sono pochi e molto chiari, sia per quanto riguarda la costruzione che per lo sviluppo del gioco, sono certo che i giocatori li apprenderanno presto".

20:35

Gianluca Conte: "L'obiettivo è dare il meglio"

Gianluca Conte è perfettamente allineato con il fratello: "Sappiamo quanto sia esigente il mister e lo asseconderemo dando sempre il meglio. Con il lavoro saremo in grado di dare fastidio a tutti in Serie A".

20:33

Oriali: "Ero più preoccupato prima"

Proprio Lele Oriali fa il punto sullo spogliatoio: "Devo dire che ero più preoccupato prima di arrivare, vista la stagione del Napoli lo scorso anno. Invece sono soddisfatto e vedo un gruppo di ragazzi con i giusti valori. Li aspettiamo con pazienza, ma è una pazienza a termine, quindi loro sanno che devono crescere in fretta e allinearsi a quello che chiediamo loro".

20:30

Oriali 'accompagnato' da Ligabue

Parte "Una vita da mediano" di Ligabue per accogliere la figura di Lele Oriali: "Che dire di Lele, ho avuto la fortuna di incontrarlo quando rivestii il ruolo di ct. Il presidente Tavecchio mi chiese chi inserire nello staff della Nazionale, ma io risposi non ho nessuna preferenza e lui mi propose Oriali. Dopo 10 minuti già avevo deciso: è una persona a modo, una persiona seria, che parla poco, ma si fa capire. Per me è importante in tutto e particolarmente nella gestione dei giocatori. Percepisce le situazioni e sono i miei due occhi in più. Non è tenero, ma è giusto e per questo i calciatori lo rispettano".

20:25

Parole al miele per Sandreani

Parole al miele per Sandreani: "Mauro lo conoscete tutti. Ha allenato per tanti anni, la sua esperienza e le sue analisi sono di alto livello e ci aiuta sotto tutti i puti di vista, soprattutto nella valutazione dei giocatori e degli avversari".

20:23

Abbruscato e il fratello Gianluca Conte giovani rampanti

Tocca poi ad Elvis Abbruscato e al fratello del tecnico, Gianluca Conte: "Elvis è alla sua prima esperienza con noi e mi piace per l'entusiaso che ci sta mettendo. Gianluca è mio fratello, ma non è qui per questo. È un appassionato di calcio, un match analyst e ci aiuta molto, soprattutto nella fase difensiva".

20:21

Parole d'amore per Stellini

Conte presenta il suo vice Stellini: "È con me da quando faccio l'allenatore. Lo chiamai quando ancora giocava a Siena, pensava come giocatore, ma quando gli ho detto che lo avrei voluto con me in panchina ha accettato subito. Gli ho regalato una nuova carriera".

20:19

Tutto pronto per la presentazione di Conte e dello staff

Applausi per Antonio Conte, sul palco per incontrare i tifosi presenti a Dimaro e presentare il suo staff: "Voglio ringraziarvi per la passione e l'entusiasmo che ci state trasmettendo".

20:15

L'allenamento 'da marines' del Napoli

Conte non fa sconti e la squadra lo segue: lavoro 'da marines' a Dimaro. Ecco le foto della intensissima seduta odierna.

20:09

Anguissa "graziato", Marin "martellato"

Bastone e carota in perfetto "stile Conte" durante la seduta di allenamento: il tecnico ha concesso ad uno stremato Anguissa di rientrare in anticipo negli spogliatoi dopo aver "dato tutto", mentre si è soffermato a lungo con Rafa Marin, sollecitato a liberarsi prima del pallone in fase di impostazione.

19:54

Sessione pomeridiana terminata

Dopo quasi due ore di esercitazioni sul campo e le annotazioni di Conte a fine allenamento, si è conclusa la seduta pomeridiana del Napoli. Appuntamento a breve in Piazza Madonna della Pace per l'atteso incontro tra il tecnico e il suo staff con i tifosi partenopei.

19:50

Osimhen suda e aspetta il Psg

Dopo un paio di giorni di stop per un affaticamento muscolare che pareva "diplomatico", Victor Osimhen è tornato a lavorare sul campo con il resto della squadra. Grande applicazione da parte del nigeriano, che apetta la conclusione delle manovre tra il Napoli e il Psg, per un affare che potrebbe sbloccarsi sulla base di 100 milioni di euro, con un ingaggio monstre da 14 milioni a stagione per l'attaccante.

19:38

De Laurentiis show in tribuna

Accolto dall'affetto della gente, il presidente De Laurentiis si è accomodato a sorpresa in tribuna insieme ai tifosi per seguire gli allenamenti di Conte. Decine di autografi e qualche battuta delle sue, come la risposta al tifoso che gli chiedeva di acquistare lo spagnolo Hermoso: "Si vede che ti intendi poco di calcio...", la risposta alla Adl.

19:27

Conte e "l'aria che tira"

In una lunga chiacchierata ai microfoni della Rai, Antonio Conte ha fatto il punto della situazione sul ritiro della squadra e sulle prospettive del Napoli riguardo la stagione che sta per prendere il via. Parole destinate a far discutere, LEGGI QUI

19:15

Conte e lo staff si presentano ai tifosi

Grande attesa tra gli oltre tremila tifosi arrivati in Trentino per seguire il ritiro estivo del Napoli. Nella piazza di Dimaro, per il consueto appuntamento serale con i supporters partenopei, saranno protagonisti il nuovo tecnico Conte, in compagnia del suo staff, pronti a rispondere a tutte le domande e le curiosità.

