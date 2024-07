Osimhen, che sorpresa: il gesto a Dimaro per i tifosi del Napoli

Osimhen sul palco: la sorpresa per i tifosi del Napoli

Nella sede del ritiro della squadra di Conte in Trentino, l'attaccante è salito sul palco insieme al suo compagno di squadra Gaetano. Ha firmato autografi, dispensato sorrisi e fatto foto con tutti i tifosi. La sua presenza però non era prevista, una piacevole sorpresa per i tifosi napoletani che in questi giorni stanno seguendo e sostenendo la squadra a Dimaro.