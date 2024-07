Napoli-Mantova: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

La probabile formazione di Possanzini

MANTOVA (4-3-3): Festa; Fedel, Cella, Redolfi, Panizzi; Trimboli, Burrai, Wieser; Galuppini, Mensah, Ruocco. All. D. Possanzini.

Napoli-Mantova, la cronaca

Dopo aver superato con un rotondo 4-0 l'Anaune Val di Non, sparring partner del primo test stagionale, il Napoli di Antonio Conte sarà chiamato a confrontarsi con un avversario di livello decisamente superiore. Il Mantova di Davide Possanzini, infatti, parteciperà al prossimo campionato di Serie B, avendo vinto il girone A della Lega Pro, vincendo il duello con il Padova. Gli azzurri, dal canto loro, devono dimostrare di aver registrato i nuovi concetti trasmessi in questi giorni dal manager salentino, che non avrà a disposizione l'affaticato Anguissa e difficilmente rischierà Victor Osimhen, notoriamente sul mercato e reduce da un leggero fastidio muscolare. Si dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1, in attesa di rivedere Khvicha Kvaratskhelia, con Politano, Rrahmani e Spinazzola che in questo momento rappresentano delle certezze. Prima del trasferimento a Castel di Sangro, per Conte sarà importante valutare le condizioni fisiche dei suoi e il livello generale di una rosa destinata a subire ancora variazioni.