Napoli-Mantova diretta, segui l'amichevole a Dimaro LIVE

DIMARO - Grande attesa per la seconda uscita stagionale del Napoli di Conte , che giocherà la sua ultima amichevole precampionato nel ritiro di Dimaro-Folgarida per testare l'effetto dei primi durissimi allenamenti impartiti dal nuovo tecnico. Avversario di turno il Mantova di Davide Possanzini, rivelazione della scorsa Serie C e promosso tra i cadetti. Cornice di pubblico da tutto esaurito per il piccolo stadio comunale di Carciato, con circa 1300 spettatori sugli spalti. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti .

17:30

Applausi per i giocatori

Squadre in campo per la partitella tra gli applausi dei tifosi di entrambe le squadre. Spalti ormai gremiti a circa mezz'ora dal fischio d'inizio.

17:28

Il programma delle amichevoli del Napoli

Quella con il Mantova è la seconda e ultima amichevole in Trentino, dopo il 'debutto' con l'Anaune Val di Non, regolato 4-0. Il ritiro si sposterà a Castel di Sangro e il programma dei prossimi test match vedrà la squadra di Conte affrontare gli albanesi dell'Egnatia, domenica 28 luglio, i francesi del Brest, mercoledì 31, e gli Spagnoli del Girona il 3 agosto.

17:23

Possanzini 'discepolo' di De Zerbi

Davide Possanzini è stato il condottiero della promozione in Serie B del Mantova dopo 14 anni di assenza ed è uscito allo scoperto dopo tanti anni vissuti da vice di De Zerbi, seguito sulle panchine di Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo e Shaktar.

17:20

L'ultima sfida 17 anni fa

Per rintracciare l'ultimo precedente tra Napoli e Mantova, si deve risalire al 5 maggio del 2007, campionato di Serie B, quando i virgiliani si imposero di misura grazie al gol di Caridi. Al termine della stagione gli azzurri festeggiarono comunque il ritorno in Serie A.

17:17

L'undici del Mantova

MANTOVA (4-3-3): Festa; Fedel, Brignani, Redolfi, Panizzi; Burrai, Galuppini, Trimboli; Mancuso, Wieser, Fiori. Allenatore: Possanzini

17:12

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Iaccarino, Anguissa, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Cheddira. Allenatore: Conte

17:10

Anguissa c'è, Osimhen no

Nonostante una seduta mattutina vissuta a stretto contatto con Conte, Victor Osimhen non sarà della partita. C'è invece Anguissa, che aveva iniziato lavorando a parte, prima di riunirsi al gruppo.

17:08

"Nella fatica si crea qualcosa"

Antonio Conte ha già messo in conto che i suoi giocatori avranno le gambe imballate dai pesantissimi carichi di lavoro degli scorsi giorni, ma si aspetta altro rispetto alla brillantezza: "I ragazzi sanno che nella fatica si crea qualcosa".

17:05

Stadio comunale gremito

Sono andati completamente esauriti i 1300 biglietti a disposizione per assistere a Napoli-Mantova. Presenti sugli spalti dello Stadio comunale di Carciato anche i tifosi virgiliani.

17:00

Napoli-Mantova, come vederla in tv e streaming

Tutto pronto a Dimaro-Folgarida per la seconda amichevole del nuovo Napoli di Conte, che alle 18 affronta il Mantova neopromosso in Serie B. Info e canali per seguirla in tempo reale o in differita.

Dimaro, Trentino Alto Adige