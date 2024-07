Pagelle Napoli-Mantova: i migliori di Conte nell'ultima amichevole a Dimaro

Il Napoli vince 3-0 l'ultima amichevole in programma a Dimaro: ecco chi sono i migliori visti in campo contro il Mantova.

Cheddira

Secondo gol e terzo assist (oggi a Spinazzola) in due partite. E mica soltanto questo: tanto lavoro di sponda, a legare il gioco e a creare spazi in profondità per le discese e le ripartenze di esterni e trequartisti. Ha mezzo fisici notevolissimi e si fa vedere anche in fase difensiva. Un'altra ottima lettura del manuale del centravanti di Conte: Wal sta giocando alla grande le sue carte, in allenamento e in partita, per convincere il tecnico a coinvolgerlo in un'avventura che finora ha vissuto a testa altissima.

Spinazzola

Due amichevoli, due gol: vuoi vedere che il Napoli, oltre che un esterno di razza e gamba, ha trovato anche un quinto micidiale in area? A sinistra va in profondità, viene dentro, aggredisce fascia e avversari: tra i migliori anche contro il Mantova. Tra i più in palla dell'intero ritiro.

Anguissa

Va in campo anche se non è al meglio e ci resta per tutta la partita: l'unico del Napoli. Un segnale super, l'ennesimo da quando è arrivato Conte. I carichi si fanno sentire, eccome, ma conferma di essere uno dei protagonisti del ciclo in Val di Sole; al centro del mondo azzurro nei primi 20-25 minuti di enorme intensità collettiva. Riferimento in fase di costruzione, puntuale nella pressione e nell'interdizione. Nel finale subentra la stanchezza e Frank sembra quasi stizzito: ha ancora voglia a dispetto della fatica.

Mazzocchi

Anche lui, come Spina, martella la fascia di competenza: a destra affonda, va in sovrapposizione, viene dentro, cerca l'altro quinto e anche la giocata nell'uno contro uno. Sintomo di una lucidità che cresce di pari passo con la condizione. Tra i più brillanti dal punto di vista fisico.

Rrahmani

Il migliore della linea difensiva. A tratti feroce. In attesa di Buongiorno parte centrale nei tre, poi nel secondo tempo Conte comincia a provarlo anche da marcatore destro - il cosiddetto braccetto - in vista del futuro prossimo. In campo fino al 32' del secondo tempo: il secondo per minuti dietro Anguissa (e con Iaccarino). Buona gestione dei possessi, altrettanto l'attenzione in marcatura e nelle uscite.