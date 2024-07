Bonucci: "Conte? Il Napoli non poteva fare scelta migliore. Ci siamo sentiti"

Dal nuovo Napoli con Conte e Buongiorno alla Juve di Thiago Motta : Leonardo Bonucci a tutto campo in vista del prossimo di Serie A . L'ex difensore ha espresso la sua opinione in merito agli azzurri e ai bianconeri non usando giri di parole per commentare alcune scelte o casi specifici.

Bonucci, le parole su Conte e Buongiorno

Ai microfoni di Sky Sport, in collegamento dal Giffoni Film Festival, Bonucci ha commentato: "Buffon ha detto che con Conte il Napoli arrirverà almeno secondo? Sono assolutamente d'accordo. Il Napoli non poteva fare scelta migliore dopo l'anno che aveva passato e con le difficoltà che aveva passato. Ha preso uno dei top allenatori a livello mondiale, ti insegna calcio e ti dà conoscenze giuste. È quello che è successo a me e alla Juventus. La rosa è forte e qualitativa. Conte, potendo lavorare tutta la settimana, farà veramente bene. Buongiorno? Non poteva fare scelta migliore, perché lavorare con Conte sarà importante per diventare uno dei migliori difensori al mondo. Ha le caratteristiche e le qualità per poterlo fare. È intelligente, umile e forte".

Bonucci sulla Juve

L'ex bianconero ha poi parlato della Juventus e della situazione di Chiesa: "Stare lontano emotivamente dalla Juventus mi è impossibile. È stata ed è parte della mia fede calcistica e di quella che è stata la mia vita da calciatore. Thiago Motta ha una rosa forte, migliorata con gli acquisti fatti. Ci farà divertire e mi auguro che la Juventus possa tornare a lottare per lo scudetto dalla prima all'ultima giornata. Sono sicuro che dimostrerà il suo valore. Ha le stigmate del grande allenatore. Chiesa lontano dalla Juve? Non lo so. Credo che lui debba capire cosa voglia. Negli ultimi anni ha avuto difficoltà fisiche e caratteriali, ora ha bisogno di fare un step per diventare un top. Mi auguro che sia alla Juventus, però mi auguro che capisca questo step di crescita che deve fare".