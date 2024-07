Napoli, allenamenti a porte aperte a Castel di Sangro: il programma per i tifosi

Primo giorno di ritiro per il Napoli in Abruzzo , che continuerà la preparazione estiva a Castel di Sangro . Per tutti i tifosi accorsi al seguito della squadra, il club ha fatto sapere tramite i propri canali social ufficiali il programma completo degli allenamenti a porte aperte allo stadio Teofilo Patini .

Ritiro Castel di Sangro: il programma degli allenamenti del Napoli

Archiviata la prima parte della preparazione estiva, andata in scena come di consueto a Dimaro Folgarida, il Napoli di Antonio Conte si è ritrovato oggi a Castel di Sangro, in Abruzzo, per vivere i giorni di avvicinamento al primo impegno ufficiale, in Coppa Italia contro il Modena, e al via del campionato di Serie A, previsto per il weekend del 17-18 agosto. Ufficiali gli orari degli allenamenti aperti al pubblico, da giovedì 25 luglio a mercoledì 7 agosto.

Questo il programma completo degli allenamenti a porte aperte del Napoli di Conte a Castel di Sangro: