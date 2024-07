Napoli-Egnatia diretta: segui l'amichevole di oggi a Castel di Sangro LIVE

Dopo le due amichevoli a Dimaro, il Napoli scende in campo per la prima sfida a Castel di Sangro . La squadra di Conte proseguirà il ciclo delle amichevoli estive con la sfida contro l' Egnatia , squadra della massima divisione albanese.

19:25

Egnatia, la formazione ufficiale

EGNATIA (3-4-3): Dabjani; Xhemajli, Malota, Aliyev; Fangaj, Zejnullai, Aleksi, Ndreca; Kasa, Doukouo, Lushkja. All: Tetova.

19:20

La formazione ufficiale del Napoli

NAPOLI (3-4-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Cheddira, Kvaratskhelia. All: Antonio Conte. A disposizione: Contini, Turi, Caprile, Buongiorno, Juan Jesus, Mario Rui, Simeone, Marin, Zerbin, Cajuste, Ngonge, Iaccarino, Raspadori, Folorunsho, Mezzoni.

19:15

Napoli, rinnova Folorunsho

Giornata importante in casa Napoli non solo per l'amichevole, ma anche per l'ufficialità del rinnovo di Folorunsho: i dettagli.

19:10

Napoli-Egnatia, dove vederla

19:00

Napoli-Egnatia, tutto pronto a Castel di Sangro

Sale l'attesa per la prima amichevole della squadra di Conte in Abruzzo in quest'estate: fischio d'inizio in programma alle 20.

Stadio Teofilo Patini - Castel di Sangro