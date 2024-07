Pagelle Napoli-Egnatia: da Kvaratskhelia a Di Lorenzo, i migliori di Conte

Kvaratskhelia

Arriva e mette subito la firma. D'autore: gol bello, delizioso, d'artista, e poi una partita piena di spunti interessanti. E ancora: la dedizione in fase difensiva, le pressioni e le rincorse fino alla propria area sono il sintomo di quanto sia già concentrato e dentro il nuovo progetto. Notizia ottima: altro che Psg e caso rinnovo.

Di Lorenzo

Il capitano gioca il primo tempo da marcatore destro nella linea a tre - bene -, e sebbene l'impatto offensivo degli attaccanti dell'Egnatia sia piuttosto morbido, piace anche il modo in cui accompagna l'azione e crea superiorità da braccetto. Promosso: Conte ha trovato una nuova soluzione, un'alternativa valida all'esterno destro.

Lobotka

Subito al centro dell'anima della squadra, riferimento della manovra: verticalizza il gioco, gestisce, alza i ritmi a un tocco e poi li abbassa quando serve. È uno degli ultimi arrivati, certo, ma sembra già uno dei più in palla.

Simeone

Segna il 3-0 e sfiora il bis con un'azione personale bella, da centravanti vero, nonostante la valigia sul letto e l'idea di andare altrove a caccia di continuità. Il primo gol della sua estate arriva alla terza amichevole: senza Osimhen, e in attesa di un padrone del ruolo di centravanti, è un'ottima notizia.

Zerbin

Entra nel secondo tempo e firma due assist: uno per Simeone, l'altro per Ngonge. In area, dalla fascia. Gioca a destra al posto di Mazzocchi, anche se ieri Conte lo aveva provato a sinistra nella posizione di Spinazzola: in sintesi, è un jolly delle fasce che può tornare molto utile.