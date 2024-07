CASTEL DI SANGRO (L'Aquila) - Antonio Conte si sta legando sempre più al mondo Napoli come testimonia un fuori programma accaduto oggi nel ritiro di Castel di Sangro. L'allenatore azzurro, dopo l'allenamento pomeridiano della squadra allo stadio Teofilo Patini, è stato acclamato dai tifosi in tribuna. Così, senza pensarci troppo, Conte ha risposto salendo sugli spalti, immergendosi nella folla per firmare autografi e concedersi ai selfie.