Napoli-Brest: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Brest, la cronaca

Anaune, Mantova, Egnatia e ora Brest. La quarta amichevole estiva, la seconda del ciclo abruzzese, andrà in scena oggi contro una delle rivelazioni dell'ultima stagione: il Brest, terzo in Ligue 1 e qualificato alla prossima Champions. Un test molto indicativo quello che il Napoli di Conte - che oggi compie 55 anni - giocherà con i francesi a dieci giorni dall'esordio in Coppa Italia contro il Modena al Maradona. Ancora fuori Osimhen, da valutare Marin: per lui, spray sulla caviglia sinistra verso la fine della seduta pomeridiana di ieri. L'ultima amichevole sabato contro il Girona prima dell'esordio stagionale.