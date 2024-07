Conte, da De Laurentiis alla Juve: quanti messaggi per il compleanno

Antonio Conte, nel giorno della quarta amichevole estiva del Napoli, compie oggi 55 anni. Compleanno speciale in ritiro a Castel di Sangro per l'allenatore del Napoli. Tanti auguri in privato e sui social. Tra questi anche quelli della Juventus: "Buon compleanno, Antonio" ha scritto il club bianconero con tanto di foto d'archivio di quando Conte vestiva da calciatore la maglia della Juventus.