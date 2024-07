Napoli-Brest diretta: segui l'amichevole di Conte LIVE

Il Napoli affronta il Brest a Castel di Sangro, per il quarto test estivo - secondo del ciclo abruzzese - prima dell'esordio in Coppa Italia in programma il 10 agosto . La formazione di Antonio Conte , proprio nel giorno del compleanno del tecnico salentino, punta a confermarsi in un'amichevole molto indicativa contro i francesi, qualificati alla prossima Champions . Fin qui 11 gol all'attivo. Segui la diretta del match.

21:02

46' - Inizia il secondo tempo

Palla al Napoli che torna in campo con gli stessi undici della prima metà di gara. Nessun cambio anche nel Brest.

20:56

Raspadori commenta il primo tempo: "Vantaggio meritato"

Durante la pausa l'autore del gol del vantaggio ha commentato così il primo tempo ai microfoni di OneFootball: "Meritiamo di stare avanti, è un test importante contro un avversario forte che ci aiuterà a capire a che punto siamo. Siamo ancora in fase di costruzione ma mi sto trovando bene con Conte".

20:48

45+1' - Finisce il primo tempo

Dopo il calcio d'angolo degli azzurri l'arbitro ha fischiato la fine della prima metà di gioco sull'1-0 per il Napoli. Al momento decide il gol in palleggio di Giacomo Raspadori.

20:47

45' - Napoli vicino al raddoppio

La formazione di Conte prova ad approfittare del momento positivo con l'ennesima galloppata sulla destra di Pasquale Mazzocchi. Arrivato sul fondo l'ex Salernitana ha provato il cross che per poco non è finito in porta dopo la deviazione di un difensore.

20:45

42' - Splendido gol di Raspadori

Prima della pausa il Napoli sblocca la partita con uno splendido gol di Raspadori. L'attaccante riesce a farsi notare dopo un primo tempo difficile gestendo alla perfezione un cross dalla destra. L'ex Sassuolo ha controllato il pallone in palleggio, girandosi e battendo il portiere con il mancino al volo.

20:43

41' - Kvaratskhelia mette in affanno la difesa

Gli azzurri sviluppano un'azione sulla destra dando a Politano il compito di rifinirla. Il numero 21 cambia gioco per Kvaratskhelia che, dopo le solite finte, ha servito il pallone a centro area trovando la respinta della difesa.

20:40

38' - Bizot salva ancora con i piedi

Il Napoli torna a creare pericoli nell'area del Brest con Politano, che con il mancino, forse deviato, ha obbligato Bizot all'intervento. Il portiere, che si era già tuffato dal lato sbagliato, ha salvato la porta con il piede di richiamo.

20:37

36' - Sfuma il contropiede del Brest

I francesi provano la risposta immediata in ripartenza ma non riescono a sfruttare la grossa porzione di campo lasciata libera dal Napoli finendo nella trappola del fuorigioco dei partenopei

20:36

35' - Bizot ferma Kvara

Il talento del Napoli ha provato ad approfittare di un buco della difesa avversaria e, presa palla sulla sinistra, ha mandato a vuoto due avversari con una finta. Il georgiano ha concluso l'azione con il mancino in diagonale sul primo palo, ma il portiere ha fermato tutto con un piede.

20:33

30' Spinazzola rimedia un corner

Alla mezz'ora Spinazzola parte sulla sinistra e tenta un dribbling. L'avversario è bravo a chiudergli la via limitandolo in corner. Il Napoli però non riesce a sfurttare il tiro dalla bandierina venendo respinto nuovamente dalla retroguardia francese.

20:29

27' - Kvara prova ad accendersi

Il Napoli prova a cambiare strategia passando sulla corsia mancina. Kvara riesce a mettere in apprensione la difesa avversaria con la sua solita azione a rientrare dalla sinistra, il suo filtrante in area però non viene raccolto dai compagni.

20:24

22' - Doppia chance per Spinazzola

Il primo calcio d'angolo del Napoli porta anche la prima grande occasione per gli azzurri. Il protagonista è Spinazzola, che con una zampata sul secondo palo fallisce la stoccata decisiva mandando il pallone sulla traversa. Poco dopo Politano offre un altro pallone all'ex Roma, che dentro l'area calcia con il destro trovando il riflesso del portiere avversario.

20:20

18' - Politano manda alto

La catena destra del Napoli continua a creare pericoli. Politano prima imbastisce l'azione e poi prova a concluderla con un mancino a giro dal limite. La palla però non scende abbastanza e finisce per spegnersi sul fondo.

20:18

16' - Il Napoli affonda ancora sulla destra

Cresce la prestazione degli azzurri, che al quarto d'ora sbloccano una situazione confusa a centrocampo con Lobotka, abilissimo a servire sulla corsa Mazzocchi. Il 29enne scappa in velocità e con il destro lascia partire un tiro-cross che si spegne sul fondo.

20:14

12' - Kvara sbatte sulla difesa

Il Napoli parte con il secondo contropiede della sua partita sempre sulla destra, ma questa volta ad accenderlo è Politano. Il numero 21 conquista metri e poi serve Kvaratskhelia dal lato opposto, il tentativo del georgiano viene però schermato dalla difesa francese.

20:11

9' - Buona iniziativa di Mazzocchi

La prima occasione offensiva per gli azzurri la costruisce Mazzocchi sulla corsia di destra. Dopo una lunga corsa, l'esterno mette un cross al centro dell'area per Kvara che per poco non riesce a indirizzare a rete.

20:06

5' - Inizio complicato per il Napoli

In avvio di gara il Napoli fatica a gestire il possesso senza uscire quasi mai dalla propria metà campo.

20:01

1' - Si parte

Il direttore di gara ha dato il via libera all'amichevole. Il primo possesso è in favore del Brest.

20:00

Si avvicina il fischio d'inizio, squadre in campo

Le due formazioni hanno fatto il loro ingresso in campo accompagnate dagli arbitri. Intanto Antonio Conte ha regalato una maglia azzurra con il numero 24 all'allenatore del Brest.

19:50

Nuovo test per Conte: Raspadori centravanti

L'ex allenatore di Inter e Juventus presenta un'idea inedita per le recenti amichevoli esitve. Nelle scorse settimane, in assenza di Osimhen, il tecnico aveva sempre affidato l'attacco a uno tra Simeone e Cheddira. Questa sera invece verrà provato Raspadori nel ruolo di prima punta con Kvaratskhelia e Politano a sostenerlo sulle corsie esterne.

19:45

Porte girevoli a centrocampo, se partono Cajuste e Gaetano pronti Gilmour e Brescianini

Il Napoli punta a rinforzare il centrocampo ma la priorità la hanno le cessioni di Cajuste e Gaetano che potrebbero spianare la strada per gli acquisti dello scozzese Billy Gilmour e di Marco Brescianini del Frosinone. L'APPROFONDIMENTO

19:30

Napoli-Brest le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori.

In panchina: Contini, Turi, Caprile, Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Cheddira, Simeone, Zerbin, Cajuste, Ngonge, Gaetano, Iaccarino, Folorunsho, Mezzoni.

Allenatore: Conte.

BREST (4-3-3): Bizot; Pereira Lage, Le Cardinal, Ndiaye, Lala; Martin, Magnetti, Camara; Le Douaron, Ajorque, Del Castillo.

In panchina: Coudert, Chardonnet, Dari, Zogbé, Lees-Melou, Karamoko, Mbock, Camblan, Kanté.

Allenatore: Roy.

19:15

Napoli, Osimhen si allena a Castel di Sangro

Victor Osimhen è in ritiro di Castel di Sangro, tra le voci di mercato e i giochi con i compagni sotto lo sguardo di Antonio Conte. LE FOTO