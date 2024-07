Pagelle Napoli: da Raspadori a Kvaratskhelia, la top 5 di Conte con il Brest

Il Napoli piega il Brest e vince anche la sua quarta amichevole estiva, la seconda in Abruzzo , grazie a un gol da favola di Raspadori . Ecco i migliori visti in campo al Patini di Castel di Sangro.

Raspadori

Gioca da centravanti per la prima volta e s'inventa un gol da favola per la vittoria. Buoni movimenti, le cose giuste, i tempi corretti. E per il resto, beh, c'è il talento puro.

Di Lorenzo

Resta in campo per 89 minuti, più di chiunque altro, e ancora da braccetto di destra nella linea a tre: chiusure puntualissime, solita personalità e poi accompagna l'azione creando superiorità. Il capitano è tornato.

Politano

Corre, e tanto, dimostrando segnali di crescita molto importanti. Sul binario destro è continuo l'interscambio con Mazzocchi: buoni spunti in fase offensiva e tanta, tanta ferocia in fase difensiva.

Buongiorno

La prima da titolare è un bel vedere: giostra da braccetto di sinistra e le prende tutte, di piede e di testa. Settanta minuti ad alta intensità: il Napoli ha investito tanto per lui, ma parliamo di un centrale di livello assoluto.

Kvaratskhelia

Un palo con il giro nella ripresa, delizia degli occhi, e poi ottanta minuti a fare l'elastico: va ampiezza e viene dentro il campo. Tira, punta, disorienta e rifinisce: una verticalizzazione che mette Mazzocchi davanti a Bizot grida vendetta.