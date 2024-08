Osimhen show: sfida di tiri con Cheddira, ma il risultato è a sorpresa

CASTEL DI SANGRO - Fino all’ultimo tiro: la spunta Walid e Victor crolla sull’erba. Grande divertimento alla fine di un allenamento come sempre molto intenso allo stadio Patini di Castel di Sangro. Particolarmente curiosa è stata la gara di tiri tra Cheddira e Osimhen. Nessuno voleva mollare. E a un certo punto Victor, di ottimo umore e reduce dalle esercitazioni tattiche, si è anche sfilato la maglia in segno di carica. Nonostante tutto, non c’è stato niente da fare: ha vinto Cheddira sul fotofinish. E il pubblico è esploso: spettacolo puro per i tifosi.