Rafa Marin diretta Napoli: segui la conferenza di presentazione LIVE

14:50

Domani Napoli-Girona

Domani ultima amichevole del Napoli che alle 18.30 affronterà il Girona allo stadio Patini.

14:29

FANTACUP, in arrivo il listone ufficiale di Fantacalcio!

Il fanta sbarca sul Corriere dello Sport: iscriviti subito al nuovo gioco.

14:18

Lukaku, altro 'like' a Conte

C'è un altro like di Lukaku a un post social di Conte. Stavolta il belga ha apprezzato quello in cui l'allenatore del Napoli ringrazia tutti per la festa di compleanno in ritiro. (LEGGI LA NOTIZIA)

14:07

Napoli, ultime dall'allenamento

Fino all’ultimo tiro: la spunta Walid e Victor crolla sull’erba. Grande divertimento alla fine di un allenamento come sempre molto intenso allo stadio Patini di Castel di Sangro. Particolarmente curiosa è stata la gara di tiri tra Cheddira e Osimhen. (LEGGI LA NOTIZIA)

13:58

Rafa Marin volto nuovo per la difesa

Rafa Marin con Buongiorno e Spinazzola è uno dei volti nuovi della squadra allenata da Conte. Il giocatore è arrivato a giugno dal Real Madrid per 12 milioni di euro.

Castel di Sangro