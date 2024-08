Napoli-Girona: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Girona, la cronaca

Anaune, Mantova, Egnatia, Brest e ora il Girona. Quattro amichevoli senza subire gol per il Napoli. Oggi la quinta gara contro la formazione spagnola prima dell'inizio della nuova stagione. Grande attesa a Castel di Sangro per questo match sold out da giorni coi biglietti polverizzati nel giro di un'ora. Non ci sarà ancora una volta Osimhen e in attacco dovrebbe essere riproposto Raspadori in gol contro il Brest.