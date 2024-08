Napoli-Girona diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

È il giorno di Napoli-Girona , quinto e ultimo test amichevole nel lungo precampionato degli azzurri. L'undici di Conte sfida quello allenato da Michel , sopresa della scorsa Liga e principale antagonista del Real Madrid per larghi tratti della stagione grazie ai gol del neo-acquisto della Roma , Artem Dovbyk . A Castel di Sangro calcio d'inizio alle 18:30: segui la diretta. Aggiornamenti in tempo reale.

18:17

Conte avanti nel solco della continuità

Confermato in blocco l'undici anti-Brest: prove generali in vista del debutto in gara ufficiale contro il Modena. Il Napoli di Conte vuole trovare subito identità e certezze sulle quali fare affidamento.

18:14

Osimhen neanche in panchina

Ancora una volta, Osimhen non si accomoda neanche in panchina: il nigeriano resta ai margini del progetto in attesa di essere ceduto.

18:11

Raspadori centravanti, Conte insiste

Dopo il favoloso gol realizzato contro il Brest, Giacomo Raspadrori è stato confermato al centro dell'attacco del Napoli. Conte valuterà ancora una volta l'efficacia dell'ex Sassuolo nel ruolo di falso nove.

18:05

Conte fa scaldare anche le riserve

Antonio Conte fa scaldare anche tutti i giocatori che entreranno nel corso del secondo tempo: cura maniacale dei dettagli per l'allenatore salentino, che sta già sviluppando un legame solido con i tifosi azzurri.

18:03

Napoli-Girona, una classica dell'estate

Il Girona è ormai un avversario fisso del Napoli nelle amichevoli estive. Quella odierna sarà la terza partita negli ultimi tre anni tra i due club. Il primo precedente cade esattamente due anni fa, il 3 agosto 2022: il Napoli di Spalletti vinse 3-1. L'anno successivo, il 2 agosto 2023, finì 4-2 per Di Lorenzo e compagni.

17:58

Napoli e Girona si riscaldano

Prima il Girona, poi il Napoli: è in corso il riscaldamento pre-partita allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro.

17:55

Girona, i giocatori a disposizione di Michel

In panchina con Michel per il Girona ci sono: Juan Carlos, Sergi Puig, Stuani, Juanpe, Toni Villa, Minsu, Almena, Joel Roca e Antal.

17:45

Napoli, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale del Napoli.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.

17:40

Girona, la formazione ufficiale

La formazione ufficiale del Girona.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Arnau, David Lopez, Blind, Frances; Yangel Herrera, Van De Beek, Ivan Martin; Portu, Almena, Bryan Gil. All. Michel.