Napoli, gran gol di Gaetano: le seconde linee piegano la Casertana

Dopo la sconfitta per 2-0 nell'amichevole sotto il diluvio con il Girona, il Napoli ha tenuto un allenamento congiunto a Castel di Sangro contro la Casertana. A deciderlo un gol di Gaetano nelle fasi conclusive. Conte ha mandato in campo chi non è sceso in campo ieri o lo ha fatto per pochi minuti disegnando gli azzurri con il sempre più rodato 3-4-2-1: Caprile in porta; Rafa Marin, Juan Jesus e Natan in difesa; Zerbin, laccarino, Cajuste e Mario Rui a centrocampo; Ngonge e Cheddira alle spalle di Simeone.