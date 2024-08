X Factor Napoli: Conte neomelodico, Mazzocchi incanta tutti

Antonio Conte ha festeggiato durante il ritiro di Castel di Sangro il suo primo compleanno dal allenatore della Napoli, 55 anni per il tecnico. I post sui social aveva ricevuto anche le reazioni di Romelu Lukaku , promesso sposo del Napoli. Ma è stata anche l'occasione per mettere in mostra le doti canore degli azzurri.

Napoli passione canto: si esibiscono Conte e Oriali

Il Napoli ha postato sui social i video dell'edizione azzurra di X Factor. Ha aperto il "concorso" proprio Antonio Conte cantando "Tu si a fine do' munno", canzone neomelodica di Angelo Famao. Il collaboratore tecnico di Conte, Elvis Abbruscato, per l'esibizione ha scelto di cantare il grande classico di Adriano Celentano Il ragazzo della Via Gluck. Lele Oriali non poteva che scegliere l'intramontabile "Una vita da mediano" di Luciano Ligabue, dove l'ex Inter viene citato. Conclude Mazzocchi che incanta tutti portando un pezzo classico neomelodico.