Napoli, Mazzocchi recupera. E Conte accoglie Olivera e Coli Saco

Si arricchisce di due nuovi calciatori la rosa del Napoli a disposizione di Antonio Conte per il ritiro di Castel di Sangro. Questa mattina per l'allenamento odierno allo stadio Patini si sono visti in campo Mathias Olivera e Coli Saco, entrambi rientrati dopo le vacanze. Olivera è reduce dal terzo posto con il suo Uruguay in Coppa America mentre il giovane centrocampista aveva partecipato alle Olimpiadi con il Mali. Entrambi sono a disposizione di Conte per gli ultimi giorni di ritiro in Abruzzo.