Napoli vede doppio

Si è aperto il valzer dei centravanti, Alvarez all’Atletico Madrid e Omorodion al Chelsea. Rimane fermo Osimhen. Resta in lizza il Paris Saint Germain che però vuole ridurre le pretese di De Laurentiis (almeno cento milioni) e deve liberarsi di Kolo Muani preso l’anno scorso per 75 milioni. Il club francese punta a tenere sulla corda il Napoli per limare sempre più il costo della cessione. Il trasferimento, andando per le lunghe, ritarda l’arrivo di Lukaku. Anche se è di queste ore la forzatura del club che vuole Big Rom con o senza Osi. In città si sogna il doppio nove (come Jeppson-Vinicio che fallì). Domani in Coppa Italia col Modena al Maradona il Napoli di Conte comincia la stagione con questo handicap. Probabilmente Raspadori sarà nuovamente il centravanti di emergenza. Dalla partita di coppa il Napoli dovrà trarre il massimo risultato perché il lavoro di Conte prosegua al riparo da delusioni anticipate. La campagna-abbonamenti sta andando bene, a conferma che i sostentori azzurri scommettono su Conte. La difesa sembra abbia raggiunto quel livello di affidabilità e sicurezza cercato da Conte come primo obiettivo del rilancio azzurro dopo il flop della scorsa stagione che ebbe il maggiore punto debole nell’assetto difensivo.