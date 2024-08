Furia Osimhen in discoteca, si accorge di essere ripreso e reagisce male

NAPOLI - La vicenda è grave, ma non è seria. Il centravanti del Napoli Victor Osimhen ha ripetutamente chiesto di essere ceduto, ma finora nessun club si è avvicinato alla richiesta del presidente De Laurentiis che supera ampiamente i cento milioni di euro. La situazione non sembra turbare l’attaccante nigeriano che continua ad allenarsi con la squadra di Antonio Conte. Ma fuori dal campo, Osimhen sta iniziando a palesare un atteggiamento inquieto, come dimostrato ieri notte in una nota discoteca di Napoli.