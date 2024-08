Napoli, i segreti degli allenamenti di Conte: Rrahmani svela tutto

"Siamo pronti per il debutto in campionato. Allenamenti duri? Conte lo ha fatto per noi. Siamo un bel gruppo". Così Amir Rrahmani in vista di Verona-Napoli. A Radio CRC il difensore degli azzurri è entrato nel dettaglio: "Il passaggio dalla linea a 4 a quella a 3? Siamo sempre pronti a fare tutto, anche a cambiare modulo. Abbiamo lavorato un mese intero su questo aspetto perché dovevamo imparare come si muovono i compagni e come muoverci con e senza la palla".