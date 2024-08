Manna: "Osimhen? Cerchiamo una soluzione. Conte? Nemmeno noi siamo contenti"

Napoli, Manna risponde a Conte

Queste le sue parole a Dazn: "Come sono state prese le parole di Conte? Con lui condividiamo tutto. Non è contento e non lo siamo neppure noi. Che siamo numericamente corti è un fatto oggettivo. La situazione non è semplicissima ma cercheremo di fare il meglio possibile. La situazione di Osimhen è abbastanza chiara: ha espresso una volontà netta, mancano dodici giorni e cerchiamo di trovare una soluzione. Victor è un giocatore importante con parametri importanti, non è per tutti. Cerchiamo una soluzione che lo appaghi e che ci appaghi. Conte non deve fare l'aziendalista. Più che uno sfogo penso che sia una cosa normale, corretta. Volevamo arrivare a questa prima partita più pronti, non ci siamo riusciti per dinamiche oggettive, ma la condivisione è importante. Stiamo iniziando un progetto nuovo. C'è bisogno di tempo per arrivare a dei risultati. Neres? Non abbiamo ancora chiuso. È a Roma? È in vacanza (ride)".