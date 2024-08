Retroscena Napoli: ecco il regalo di Conte a sorpresa

NAPOLI - Un giorno libero con vista sul mare. Antonio Conte non ha soltanto parlato di calcio con De Laurentiis e Manna , dopo la vittoria contro il Bologna. La prima della stagione e del campionato, la prima al Maradona: un’emozione, tanto per citare il suo discorso di domenica sera. Bella storia, non c’è che dire. Come splendida, seppur afosa, la giornata di Napoli: dopo la delusione di Verona, il nuovo entuasiasmo. Speranza e certezze: il mercato sta regalando al popolo azzurro soddisfazioni probabilmente inaspettate - e non è ancora finita - e la squadra invece sta cominciando a rispondere alle sollecitazioni di Conte. Come da copione.

La sorpresa

Non era atteso, invece, il giorno di relax che il signor Antonio ha concesso alla squadra dopo il tris e il trionfo in campionato: cambio di programma direttamente al Maradona, dopo la partita, a dispetto dell’agenda iniziale studiata guardando alla sfida in programma sabato, ancora a Fuorigrotta e ancora alle 20.45, contro il Parma di Pecchia. Il Napoli avrebbe dovuto cominciare la preparazione già ieri, al centro sportivo di Castel Volturno, ma poi Conte ha optato per concedere un giorno di riposo; mentre lui s’è concesso un pranzo al Borgo Marinari, a un passo dal mare e da Castel dell’Ovo. E così, beh, la squadra si ritroverà oggi in sede per ricominciare a correre e a studiare il piano tattico che il tecnico ha preparato per un test forse ancor più delicato di quello con il Bologna: intanto perché il Parma è reduce dal pareggio con la Fiorentina e dalla grande vittoria contro il Milan e gioca bene, bene davvero; e poi perché il Napoli, ora, ha bisogno di dare continuità alle prime prove di rinascita definitiva.

Il pienone

Per la cronaca: il Napoli è tornato a vincere al Maradona dopo 175 giorni - dal 3 marzo con la Juve - e 6 partite: da qualche parte bisognava pur tagliare con il passato. Certe cose, invece, non cambiano mai: già domenica a lo stadio era quasi pieno - quasi quota quarantacinquemila - e così alla luce della vittoria e del tramonto ormai quasi definitivo delle ferie e delle vacanze, è molto probabile che sabato al Maradona arriveranno molti più spettatori. Obiettivo cinquantamila? Possibile. Gli anelli superiori delle curve sono già esauriti e quello dei Distinti sta per riempirsi definitivamente. La passione non aspettava altro che una scintilla.