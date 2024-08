Napoli, sognando una squadra più forte

In un calciomercato reso scoppiettante dalla Juventus, placido dall’Inter ed estenuante dal Napoli, proprio la squadra azzurra suscita curiosità per il rivolgimento totale che cancellerà definitivamente la formazione dello scudetto, o, meglio, quello che di irriconoscibile ne è rimasto. Battendo il Bologna al Maradona (3-0), riscattando il fiasco di apertura a Verona (0-3), il Napoli asserragliato in difesa (5-4-1) ha soffiato la partita ai bolognesi che hanno gestito il match in lungo e in largo però senza mai impegnare Meret. Il Napoli, difesa e contropiede, ha creato le uniche occasioni-gol della partita. Non solo le tre reti, ma anche due opportunità mancate da Raspadori e l’incrocio dei pali su colpo di testa di Kvaratskhelia. Un Bologna disarmato e disarmante ha tenuto in partita il Napoli lasciandosi affondare dalle qualità offensive degli azzurri in contropiede, esaltate da un Kvaratskhelia scatenato che ha iniziato a interpretare al meglio il nuovo ruolo, dentro al campo, assegnatogli da Conte. Il Napoli ha difeso con grande sofferenza. È riuscito a non disunirsi sotto la pressione offensiva del Bologna. Il Napoli visto domenica non può essere la squadra che riconquista la ribalta del campionato. Ha interpretato con intelligenza la partita contro il Bologna, ma non avrà altri avversari addosso senza farsi male. Conte, per primo, vuole una squadra che domini il match, padrona del campo, e non compressa dalla pressione degli avversari. La controprova col Parma, domenica al Maradona, sarà indicativa. La squadra di Pecchia ha polverizzato il Milan.