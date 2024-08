Napoli, Lukaku è già in forma: tutti i segreti della sua dieta

ROMA - I luoghi comuni? Spazzati via in un lampo. a Londra ha lavorato sodo, senza mai frenare nonostante sia sempre stato ai margini della prima squadra del Chelsea, e soprattutto nelle ultime due settimane ha anche seguito un regime alimentare ad hoc. Con una parentesi di digiuno intermittente: si è allenato e ha tenuto il peso sotto controllo. E a dirla bene pare sia addirittura in una forma paragonabile a quella dei tempi dell’Inter. Un chilo in meno e non in più. I luoghi comuni? Spazzati via in un lampo. Romelu Lukaku sbuca dal van nero del club e la prima impressione, carpita al volo in mezzo a una ressa impressionante, racconta di una silhouette notevole. L’idea è che oggi, quando Antonio Conte e gli staff cominceranno a testarlo in campo, non mancheranno le sorprese. Rom si è presentato in buonissima condizione, almeno in borghese:, senza mai frenare nonostante sia sempre stato ai margini della prima squadra del Chelsea, e soprattutto nelle ultime due settimane ha anche seguito un regime alimentare ad hoc. Con una parentesi di digiuno intermittente: si è allenato e ha tenuto il peso sotto controllo. E a dirla bene pare sia addirittura in una forma paragonabile a quella dei tempi dell’Inter. Un chilo in meno e non in più.

Lukaku, insomma, dovrà solo accelerare per acquisire il ritmo partita: quello manca, è inevitabile. L’ultima apparizione risale a Belgio-Francia del 1° luglio, partita valida per gli ottavi di finale dell’Europeo: dopo l’eliminazione, arrivederci e grazie. Rom ha trascorso un periodo di vacanza in Turchia, coinciso con i giorni in cui il Napoli cominciava il ritiro a Dimaro, in Trentino, e poi ha iniziato una prima preparazione individuale in Belgio, insieme con un uomo del giro della nazionale. Il segreto? Ha sempre modulato il lavoro secondo schemi e programmi inviati dallo staff di Conte, così da non restare troppo indietro rispetto ai (futuri) compagni. In un solo concetto: le famose e famigerate ripetute, stile marine, le ha mandate giù anche lui.

