McTominay, la frase di Ten Hag che fa sognare i tifosi del Napoli

Ten Hag in conferenza su McTominay

Queste le parole dell'allenatore in conferenza stampa: “Sono molto felice per lui e per noi, ma sono sentimenti contrastanti perché avrei preferito non perderlo. Ha il Manchester United nelle vene. Era così importante per la nostra squadra, è stato al Manchester United per oltre 22 anni. Ma purtroppo sono le regole. Bisogna seguire le regole per vendere e ovviamente i giocatori cresciuti in casa hanno un valore maggiore. Non è la cosa giusta da fare, ma per tutti, per tutte le parti, è un buon affare. Scott è soddisfatto. Ovviamente anche il Napoli, è un ottimo giocatore”.