Lukaku, tutto per il Napoli

Romelu Lukaku parla in un italiano invidiabile del suo rapporto con Conte, delle emozioni che avverte, dell’amicizia con Mertens, di ciò che ha capito della città che l’ha accolto come un re. «Non è facile quando sai di avere la splendida opportunità di essere in una squadra che vuole costruire qualcosa di molto importante». E che soprattutto ha scelto lui per raccogliere l’eredità di Victor Osimhen, non uno a caso. Ma Romelu, beh, ha esperienza e talento da vendere. Ha 31 anni e un curriculum lungo come un lenzuolo pregiato: ha giocato con Anderlecht, Chelsea, Everton, United, Inter e Roma. È il miglior cannoniere della nazionale belga con 85 gol in 119 partite, e lo è anche in ognuna delle competizioni che contano (Mondiale, Europeo, Nations League). Da oggi, giorno della prima con la maglia del Napoli contro il Parma al Maradona, nella terza giornata del quinto campionato italiano della sua storia dopo i tre con l’Inter e l’ultimo con la Roma, dovrà aiutare la rinascita della squadra e del club: De Laurentiis, che per lui ha investito 30 milioni di euro più altri 15 legati alla futura rivendita, ha acquistato un centravanti di 31 anni come non era mai accaduto prima. Mai: non un prospetto dal valore in ascesa, bensì un campione affermato e maturo. Antonio Conte, del resto, è stato chiarissimo: «Romelu sa quali responsabilità abbia nei confronti miei, del Napoli e dei tifosi napoletani». E lui non parla mai a vanvera: non è un caso che Lukaku abbia chiesto a Tedesco di non essere convocato in nazionale. «Non si sente in forma, vuole concentrarsi sul Napoli», ha detto il ct. Tra l’altro, serve il fisico bestiale per tentare la mitica scalata al trono dei cannonieri: nella storia del club azzurro ci sono riusciti solo Maradona (15 gol, 1987-1988, inchino); Cavani (29, 2012-2013); Higuain nella stagione del record (36, 20 1 5-2016); e proprio Osi nell’anno dello scudetto (26, 2022-2023). Fantastici quattro.