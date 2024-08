Conte: "Così il mercato è assurdo, abbiamo dovuto pregare. Su Lukaku e Osimhen..."

Senza giri di parole. In diretta tv, ai microfoni di DAZN, Antonio Conte ha caricato a testa bassa dopo Napoli-Parma. Tema? Il calciomercato: "Un'assurdità lasciarlo aperto fino alla terza giornata di campionato. Si allenano giocatori che vanno via e aspetti calciatori che non hai allenato e che non sai come arriveranno. Il calcio è in evoluzione, si pensa ai nuovi format, ma si deve cercare anche di cambiare questa regola che è assurda. E lo dico per tutte le squadre. Tutti si stanno lamentando. Così per gli allenatori è difficile. Oggi avevamo zero centrocampisti in panchina. Ieri Iaccarino e Saco sono partiti in prestito: abbiamo dovuto pregare che non accadesse niente a Lobotka e Anguissa, mi auguro che in futuro si cambino le cose, dato che tutti sono pronti a cambiare le regole e i format delle competizioni".