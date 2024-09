Icardi, accoglienza al veleno per Osimhen al Galatasaray: il messaggio social dice tutto

Il suo arrivo a Istanbul ha fatto rumore, tanto che qualcuno ha invocato il silenzio. E quel qualcuno si chiama Mauro Icardi , fino a qualche giorno fa indiscutibilmente il centravanti titolare del Galatasaray . Ebbene, con l’infortunio di Maurito, ora quel ruolo passa a Victor Osimhen , ma piuttosto che dare il benvenuto al suo nuovo compagno di squadra l’argentino ha voluto zittire chissà chi con un messaggio particolarmente ambiguo su Instagram: «Il Leone domina in silenzio, mentre i cani abbaiano per chiamare l’attenzione» ha scritto l'argentino, postando una foto del suo volto a mo’ di leone, quello che ha tatuato enorme in petto, pronto in questo caso a sfidare o a convivere pacificamente con la “Super Aquila” Osimhen. Infortunato, l’ex Inter e Psg tornerà a fine ottobre, ma ha voluto mettere in chiaro quelle che secondo lui sono le gerarchie nella squadra che ha portato a vincere gli ultimi due campionati in Turchia. Per evitare gelosie, l’allenatore Okan Buruk ha già messo le mani avanti, prospettando un modulo a due punte: Victor e Maurito.

L'affare Osimhen

A Istanbul, molti media locali hanno definito l’acquisto di Osimhen il più importante della storia del calcio turco. Che poi in realtà è un prestito, tra l’altro secco. L’entusiasmo che però ha portato Osimhen al Galatasaray è enorme. E allora ieri, dopo la sbornia della festa in aeroporto, è stato il momento riservato alle firme e alle strategie di comunicazione, con il Napoli che ha ufficializzato il passaggio a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2025, del capocannoniere dello scudetto, col quale ha raggiunto un accordo per un’opzione a proprio favore di rinnovo per un’ulteriore stagione rispetto alla scadenza attuale e dunque fino al 2027. Il club turco gli coprirà lo stipendio da settembre in poi, i primi due mesi glieli ha pagati il Napoli. La clausola rescissoria, che sarà attiva da gennaio 2025, scende da 130 a 75 milioni e sarà valida per tutti i club del mondo, esclusi quelli italiani.

Osimhen e Mertens di nuovo insieme

Poi è stato il momento di un altro tipo di comunicazione, quella via social: le foto con la nuova maglia numero 45, come il suo amico Balotelli e un video in cui Osi s'è presentato in smoking ad un’elegante festa in maschera, dove cala il silenzio appena fa il suo ingresso. Non solo, c’è stato spazio anche per le sue prime parole al canale ufficiale del club: «Stavo già guardando da un po’ le partite del Galatasaray, quando ho saputo dell’interesse è stata una decisione facile da prendere. E poi qui c’è Mertens, un fratello maggiore per me, sono entusiasta di essere di nuovo suo compagno di squadra». Felici e contenti, meno il “leone” Icardi, che dovrà fare i conti con la Super Aquila quando tornerà dall’infortunio.