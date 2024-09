Napoli, Politano: "Conte? È cambiato il modo di lavorare". E su Lukaku...

A Radio CRC, radio partner ufficiale SSC Napoli, è intervenuto in esclusiva il calciatore azzurro Matteo Politano . Dal Conte bis all'arrivo di Lukaku e Neres: l'esterno ha analizzato l'inizio della nuova stagione con il Napoli .

Napoli, le parole di Politano

Queste le sue parole a Radio CRC: "Ritrovare Conte è stato bello dopo sei mesi all’Inter: l’ho ritrovato motivato e pronto a lavorare. Abbiamo cambiato il modo di lavorare a livello tattico rispetto ai nerazzurri: la tattica è cambiata ma non l’intensità degli allenamenti. Lukaku è un ragazzo fantastico, in una squadra è sempre meglio averlo. Sono contento di averlo ritrovato, porta entusiasmo e personalità. La sua carriera parla da sola. Romelu è un punto di riferimento, protegge palla e fa salire la squadra: a campo aperto è un animale".

Politano su Neres: "Subito protagonista"

Politano ha poi parlato della concorrenza con il nuovo arrivato David Neres: "Giusto che in una squadra forte ci siano due giocatori dello stesso livello: con i cinque cambi è giusto avere chi è in grado di cambiare la partita. Si è presentato bene in campo e nello spogliatoio, è stato subito protagonista: grande qualità, mi ha impressionato. Siamo la fascia destra più forte d’Italia? Lo dirà il campo. I tifosi sono fantastici e lo scorso anno nelle difficoltà hanno sempre risposto presente. Ora hanno ricominciato con l’entusiasmo, ma sta a noi rendere le loro domeniche sempre indimenticabili".

"McTominay e Gilmour? Sono eccezionali"

Politano continua: "McTominay e Gilmour? Sono eccezionali: sono diversi, ma completano un grandissimo centrocampo. Due giocatori di personalità, che porteranno entusiasmo ed esperienza". E sulla Formula Uno: "Ho gioito alla vittoria di Leclerc, avrei voluto essere a Monza ma ero con mia figlia: è sempre bello vincere in un anno dove ci sono stati alti e bassi, Leclerc si è dimostrato sempre un grandissimo pilota".