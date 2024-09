Napoli, Kvara da dieci: lo manda il Maradona

Gol e sacrificio

Premessa: il peso specifico di Kvara nell’economia della squadra, al netto dell’evoluzione tattica, è sempre stato enorme come ha raccontato anche la prima di Verona con l’Hellas. La giornata di una sconfitta tremenda, figlia di un golpe psicologico venuto dal passato, complice l’uscita di scena del rivoluzionario più vivo alla fine del primo tempo. Un riconoscimento indiretto e non troppo gratificante della leadership che poi, dal Bologna in poi, s’è trasformato in un’affermazione piena di gratificazioni: Kvaratskhelia è tornato (padre) a tre giorni da una partita delicatissima e in un amen ha rifinito per Di Lorenzo da dieci raffinato e poi ha raddoppiato. Uno per tutti, assist e gol. E sacrificio, anche con il Parma, in assenza di lampi di genio particolari: mai dimenticare, è la regola nel nuovo Napoli.