Napoli, sorpresa De Laurentiis: porta a cena Lukaku, McTominay e Gilmour

Prima cena con Aurelio De Laurentiis per i nuovi acquisti di Antonio Conte , accolti così dal numero uno del Napoli , che ha recentemente celebrato i 20 anni di presidenza. Presenti Romelu Lukaku e il tandem scozzese McTominay-Gilmour , accompagnati dalle rispettive compagne. C'erano anche il ds Giovanni Manna , a lungo protagonista in Inghilterra nella sessione estiva di mercato, e il figlio del patron, Edoardo De Laurentiis .

De Laurentiis a cena con Lukaku, McTominay e Gilmour

Aurelio De Laurentiis a cena con Romelu Lukaku, Scott McTominay e Billy Gilmour, gli ultimi tre colpi del calciomercato del Napoli, che hanno accontentato Antonio Conte e, soprattutto, puntellato l'organico azzurro in vista della lunga stagione 2024/25. Nella serata di ieri, intorno alle ore 20, i calciatori hanno lasciato l'Hotel Romeo per dirigersi all'appuntamento con il presidente del club partenopeo, presso L'Altro Coco Loco nei pressi di Piazza dei Martiri. Un momento conviviale, come riportato da CalcioNapoli24, per dare ai nuovi il miglior benvenuto possibile. L'attaccante belga e i due centrocampisti scozzesi sono stati regolarmente accompagnati dalle rispettive compagne, come previsto dall'invito del numero uno del Napoli, che oggi alle 12 parteciperà ad una conferenza stampa per celebrare una nuova partnership commerciale.