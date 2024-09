De Laurentiis diretta, segui le parole del presidente del Napoli LIVE

12:45

Arnone ricorda l'aneddoto su Zalayeta davanti a De Laurentiis

Il presidente Arnone ricorda un momento in particolare dei 20 anni di presidenza De Laurentiis: "Ricordo Zalayeta, azione stupenda, tacco, era contro l'Inter. Il pallone era già in porta e nessuno se ne accorse, fu un tocco alla Pelé".

12:41

De Laurentiis, bilancio sui 20 anni di Napoli

"Il bilancio è ultra positivo perché l'Italia è un paese complicato, Napoli me l'avevano descritta come ingovernabile. E invece si può e si deve lavorare", spiega De Laurentiis. Che poi aggiunge: "Io non ho mai fatto una lira prima e un euro dopo di debiti, e questo è sempre stato il mio mantra. Ma se il calcio non va da nessuna parte è perché non si vuole andare da parti diversi".

12:36

Le prime parole di De Laurentiis

"Con il Dottor Arnone abbiamo punti di contatto, siamo due imprenditori che hanno puntato sulla famiglia", le prime parole di De Laurentiis per presentare la partnership.

12:32

Ci siamo, inizia la presentazione di De Laurentiis

Ecco il video di presentazione dell'evento che annuncia la nuova partenership tra il Napoli e Sorgesana. Salgono sul palco i due presidenti, De Laurentiis e Arnone.

12:21

Attesa per De Laurentiis

In attesa di iniziare, De Laurentiis e Manna si stranno intrattenendo tra chiacchiere e buffet sulla terrazza della villa.

12:08

Presenti anche Manna e il figlio di De Laurentiis

E' presente tutto lo stato maggiore del Napoli e quindi anche il figlio Edoardo e il ds Manna.

11:57

Arrivato De Laurentiis

De Laurentiis è arrivato in questi minuti a Villa D'Angelo. Tra poco la presentazione.

11:52

Hamsik: "De Laurentiis merita solo applausi"

"Abbiamo un ottimo rapporto umano e professionale". Così parla Hamsik di De Laurentiis nell'intervista esclusiva concessa al Corriere dello Sport-Stadio. "Penso che De Laurentiis vada solo ringraziato per quello che ha costruito partendo dal fallimento. Ha iniziato da zero e ha creato un club e una squadra vincenti, conquistando il terzo scudetto dopo Maradona. Dopo 33 anni. Merita solo applausi", prosegue. LEGGI TUTTO

11:40

De Laurentiis, dalla cena alla presentazione

Ieri sera la cena a sorpresa con Lukaku, McTominay e Gilmour, i tre nuovi acquisti del Napoli. Oggi la presentazione con Sorgesana, De Laurentiis a tutto campo.

11:30

A che ora parla De Laurentiis

Alle 12 prenderà il via la cerimonia di presentazione della partnership e parlerà il presidente del Napoli De Laurentiis.