De Laurentiis ricorda i vent'anni a Napoli e scoppia in lacrime sul palco

Le parole di De Laurentiis mentre si commuove

Dopo i saluti introduttivi e dopo aver mostrato il video che era apparso sui social per i vent'anni di presidenza, De Laurentiis torna al centro della scena. Un discorso di diversi minuti che si interrompe qualche secondo quando il numero uno del Napoli si commuove. Succede nel bel mezzo di queste parole: "Davanti a noi vedo un futuro ricco di sfide e di nuove opportunità da cogliere. Nel breve termine c'è anche l'incredibile vetrina del nostro centenario e siamo pronti a stupirvi con effetti speciali. Anche se sono presidente da vent'anni lo spettacolo non è ancora cominciato. Posso promettervi che fino a quando sarà gestito da me e dalla mia famiglia, la società non indietreggerà mai al cospetto di comportamenti ostili e predatori da parte di interessi privati".