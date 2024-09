Restyling Maradona, Zavanella: "Settimana prossima i primi progetti sul tavolo di De Laurentiis"

Il restyling del Maradona: la decisione su curve e parcheggi

Altro passaggio fondamentale, è quello dedicato ai parcheggi e alle curve: "Dipende dalla scelta del Presidente. Se arriviamo ad una soluzione drastica, è ovvio che rimarranno degli spazi importanti da dover gestire, parte di essi sarà dedicata ai parcheggi. Sulle curve ci sono due soluzioni. La prima è che potrebbero essere lasciate in piedi per utilizzarle per spettacoli nei retro tribuna, soluzione che a me non mi piace onestamente. La seconda è che se vengono abbattute si recupera spazio”, ha concluso l'architetto Zavanella.