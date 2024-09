Napoli, Conte il sarto: ecco le novità tattiche con McTominay

NAPOLI - Il cinema è pieno di storie s u i sarti, da Panama a Chicago. E in genere ognuno nasconde identità soprendenti, storie di spionaggio, intrecci vari. Beh, Antonio Conte è un uomo decisamente più limpido e la l’inclinazione sartoriale ritagliata ieri - gioco di parole a parte - è pur sempre legata alla sua attività principale. «L’allenatore è un sarto che deve cucire l’abito giusto addosso alla squadra». Il signor Antonio ha usato una metafora per introdurre il futuro del Napoli, la sua sartoria, la fucina di un lavoro pieno di nuove opportunità da quando sono arrivati McTominay e Gilmour, e Folorunsho è tornato in gruppo. Storia molto interessante, questa, da leggere riprendendo la parte del suo discorso di ieri, relativa allo studio di nuove soluzioni. Varianti tattiche che però non dovranno alterare gli equilibri e anzi dovranno incastrare perfettamente la fase difensiva e quella offensiva. La premessa: «Con il nostro sistema abbiamo già posto le basi per fare anche degli aggiustamenti in corso d’opera. E se faremo cambiamenti non sarà per mode o tradizioni, sarà per trovare l’abito migliore». La cronaca: sono al vaglio prove di 4-3-3.