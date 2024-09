Conte e la frecciata all'Inter: "Appiano un disastro quando arrivai"

Qui Castel Volturno, a voi Appiano Gentile. Dalla provincia di Caserta a quella di Como è un attimo, è un viaggio nel tempo dal Napoli all’Inter. Anni 2019-2021, c’era anche Lukaku. «È stato bello sentir parlare il presidente di crescita in campo e a n che extra campo», dice Conte riferendosi al discorso pronunciato giove d ì da De Laurentiis sui futuri programmi del club. Il focus è sulla costruzione di un nuovo centro sportivo: «Vengo da esperienze inglesi e so quale importanza rivesta avere un centro di proprietà dove far allenare prima squadra e ragazzi delle giovanili, dove mettere tutti insieme e poter respirare tutti la stessa aria e la stessa mentalità. Quando sono arrivato all’Inter, Appiano era un disastro», aggiunge parlando del centro dell’Inter. «Poi, abbiamo lavorato tanto sul discorso dei campi e su una foresteria e oggi è un fiore all’ o cchiello. Credo che un centro spo r tivo possa darti anche qualche punto in più in classifica. Il Napoli ha raggiunto un livello importante ed è giusto continuare questa crescita».