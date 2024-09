Conte prova il Napoli anti Juve: le possibili scelte

A grandi passi verso la trasferta di Torino. Un ritorno al passato per guardare al futuro con maggiore fiducia, serenità e soprattutto consapevolezza. Antonio Conte, 13 stagioni da giocatore della Juventus dal 1991 al 2004 e tre da allenatore dal 2011 al 2014, continua la preparazione della grande sfida con la Juve in programma sabato alle 18 allo Stadium. A Torino, la città in cui risiede, dove ha costruito una carriera super da centrocampista, da tecnico e soprattutto una famiglia. Emozioni, certo, ma il signor Antonio è abituato a certe storie e sta gestendo una vigilia che per i tifosi del Napoli non sarà mai uguale alle altre, con il medesimo rispetto e le stesse motivazioni riservate a tutti gli avversari. In un processo di crescita, inaugurato ritrovando dopo un anno e sette mesi una mini serie positiva di tre vittorie consecutive, non esistono differenze ma soltanto partite da affrontare con motivazioni alle stelle, attenzione massim a , cura dei dettagli. E con gli uomini ritenuti più in forma.