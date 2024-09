Conte diretta prima di Juve-Napoli: segui la conferenza LIVE

Juve e Napoli sono pronte a sfidarsi all'Allianz Stadium nella quinta giornata di Serie A: sabato 21 settembre, alle 18, la gara valida per la quinta giornata di campionato. Oggi alle 14 a Castel Volturno interverrà in conferenza stampa Antonio Conte per presentare la partita. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

14:36

Termina la conferenza stampa

Si è conclusa la conferenza stampa di Antonio Conte all'antivigilia di Juve-Napoli.

14:34

Conte, aneddoto su Schillaci

Conte torna su Schillaci raccontando un aneddoto: "Appena arrivato a Torino da persona del sud, da Lecce, avevo molto legato con lui, fu molto disponibile. L'aneddoto è che io quando arrivai, per me erano tutti campioni, davo del voi a tutti per rispetto, lo vedevo come un idolo anche se lui era molto molto umile e si mise a disposizione".

14:32

Conte: "L'unione è la chiave per vincere"

Conte: "L'arma vincente non solo del Napoli di due anni fa, sarà sempre quella di tutti i gruppi che puntano a qualcosa di importante. Lo spirito di gruppo, l'unione, soprattutto nei momenti di difficoltà. Io vi dissi che ho trovato un gruppo perbene, senza chi pensa con egoismo e quindi su questo è molto più semplice cercare di insistere su alcuni tasti e lo spirito di gruppo si costruisce nel percorso, soprattutto nelle cadute e c'è da tirare fuori lì le cose negative ed affrontarle, come accaduto a Verona con onestà".

14:30

Conte sulle palle-gol concesse a Parma e Cagliari

Conte: "Le palle-gol concesse a Parma e Cagliari? Tutti vorremmo la partita perfetta, far 4 gol e non far tirare gli avversari, mi auguro di arrivarci a questo dominio senza lasciare occasioni, ma è difficile. Il campionato italiano è molto tattico, tutti studiano gli avversari, ci sta di lasciare agli altri di attaccare, fa parte del gioco. Io metterei la firma per subire però un solo gol nelle ultime tre partite come è successo".

14:25

Conte su Kvaratskhelia e falli subiti

Su Kvaratskhelia e i falli commessi: “Io odio il gioco violento. Da calciatore non mi sono mai permesso di fare ciò, perché non è un atteggiamento da uomo. Gli arbitri non devono avere paura di sanzionare con un cartellino anche se la partita è iniziata da poco. A Cagliari c’è stato un duro intervento dopo 30 secondi che a parere mio andava sanzionato”.

14:23

Conte su McTominay, Gilmour e Neres

L'inseriemnto di McTominay, Gilmour e Neres: "Più tempo passa e più entrano dentro la nostra idea, con David abbiamo lavorato durante la sosta, dieci giorni con Billy e Scott, è stato positivo, stanno capendo l'idea di calcio che vogliamo fare. Si adattano alla tipologia di lavoro anche dal punto di vista fisico, metabolico, di forza, cosa chiede il tecnico, sono contento perché sono ricettivi e possono darci un buon contributo".

14:18

Conte sui vantaggi e svantaggi di non avere le Coppe

Conte: "Lo svantaggio di non partecipare alle Coppe, rispetto alla possibilità di potersi allenare con maggior continuità, è avere una rosa meno ampia a disposizione".

14:15

Conte: "Per Motta l'eredità di Allegri è pesante"

Conte: "Thiago Motta raccoglie un'eredità pesante. Allegri ha scritto parecchie pagine di storia nella Juventus. Allenare la Juve non è semplice perché la richiesta di vittorie è alta. Mi fa sorridere e mi rattrista che Thiago Motta è stato mio calciatore. Quando li ritrovo da allenatori avversari inizio a pensare che sto invecchiando. A Bologna ha fatto benissimo. Gli auguro il meglio da un punto di vista umano e, chiaramente, non nelle partite contro di noi".

14:13

Conte: "Il Napoli sta cambiando"

Conte: "Penso che qualcosa è cambiato rispetto all'anno scorso, anche nella scelta di alcuni calciatori. Penso che l'aspetto fisico sia importante nel calcio di oggi. Quando parlo di calciatori top per me deve essere forte, veloce e resistente, oltre che di qualità. Noi dobbiamo essere forti, veloci e resistenti per essere al top. Stiamo cercando di lavoarci. Ci sono stati dei cambiamenti rispetto all'anno scorso. Stiamo inserendo i nuovi sulla base di dodici, tredici che abbiamo scelto di confermare. C'è stata una mutazione".

14:10

Conte e la metafora sull'abito da indossare a Torino

Conte: "Dobbiamo indossare un bell'abito, ho il piacere e la voglia di offrire un bello spettacolo a livello calcistico. Durante le partite devi essere pronto a sporcartelo il tuo bell'abito: se non c'è la giusta cattiveria e concentrazione non va bene. Ci sono diversi momenti della partita. L'Inter ieri è andata a giocare in casa del Manchester e ha alternato momenti in cui giocava a calcio ad altri in cui era impegnata a difendersi tutti dietro la linea del pallone. Non si può indossare un solo abito ed essere vincenti. L'anno scorso si pensava molto nella fase di possesso ad attaccare e si creava un disequilibrio. Stiamo lavorando sulla cattiveria e la voglia nella riconquista e in altre situazioni di gioco".

14:06

Conte: "Faccio parte della storia della Juve e non si cancella"

Conte: "La mia storia parla chiaro, parla di tredici anni trascorsi alla Juventus da calciatore dove sono stato anche capitano per diversi anni. Abbiamo vinto praticamente tutto. Ho avuto la possibilità di fare per tre anni l'allenatore partendo in un momento difficile e aprendo un ciclo. Faccio parte della storia della Juve per quello che ho fatto e che ho dato. Da calciatori è più semplice scegliare la proprio squadra, puoi sceglierci di restare per sempre come ha fatto Bruscolotti, Antognoni con la Fiorentina, Totti con il Napoli. Da allenatore è difficile decidere la tua carriera. La carriera da allenatore mi ha portato in piazze diverse dalla Juve, che ho onorato difendendone i colori. Oggi allenare il Napoli è per me il piacere immenso, motivo di orgoglio e soddisfazione. Fa piacere tornare in uno stadio che ho partecipato a inaugurare. Per la prima volta troverò i tifosi, dato che il Covid lo aveva impedito in precedenza. Un giorno, spero il più tardi possibile, ritroverò il Napoli da avversario e sarà un piacere".

14:05

Conte: "Partiamo su due livelli differenti"

Conte: "Ci auguriamo che quella con la Juve possa essere una sfida che abbia un valore. Si parte su due livelli diversi. Rispetto all'anno scorso ci sono 18 punti da recuperare. C'è da parte di entrambe voglia di rivalsa. La Juve non può di accontentarsi di arrivare terza e a distanza siderale dall'Inter. Noi non possiamo di chiudere così in ritardo rispetto a chi ci ha preceduto. Mi auguro che al ritorno avremo più certezze alla mano".

14:04

Conte: "Ogni partita per noi è un test"

Conte: "Ogni partita per noi rappresenta un test, al di là di chi c'è di fronte. Lo è stato a Cagliari, in un contesto ambientale difficile, lo sarà sabato con la Juve".

14:02

Conte: "Chi ha tempo non aspetti tempo"

Conte: "Stiamo trovando la quadra, ma chi ha tempo non aspetti tempo. Stiamo cercando di assemblare le squadre, tutti, ma c'è la necessità di vedere le buone prestaizoni e fare punti perché varranno alla fine del campionato. Mi aspetto di dare continuità. Dobbiamo continuare a crescere, sotto tanti punti di vista. Non dobbiamo illuderci. Ogni santa partita per noi è un test per dimostrare che siamo sulla retta via".

13:59

Conte ricorda Schillaci: "Un grandissimo esempio"

Inizia la conferenza stampa di Conte: "Prima di iniziare la conferenza vorrei rivolgere un piccolo pensiero a Totò Schillaci. A soli 59 anni ci viene a mancare un calciatore che, soprattutto per noi del sud, in particolar modo a Italia '90, è stato l'emblema di una persona che ce l'aveva fatta. Rappresentava, soprattutto per noi del sud, un grandissimo esempio. Sono rattristato e dispiaciuto. Ho avuto il piacere di giocare con lui, avevo solo 21 anni, lui era già affermato. Il pensiero va alla famiglia. Abbiamo perso un'ottima persona". Applausi dei giornalisti presenti.

13:57

Sta per iniziare la conferenza stampa di Conte

Antonio Conte sta per iniziare la conferenza stampa in vista di Juve-Napoli.

13:45

Napoli, è già zona Conte

13:35

Juve-Napoli, arbitra Doveri

13:25

Conte, il ricordo di Schillaci

13:15

Serie A, la classifica dopo quattro giornate

13:09

Serie A, risultati e programma

12:59

Napoli reduce da tre vittorie di fila

Il Napoli è reduce da tre vittorie di fila, l'ultima domenica sul campo del Cagliari: 4-0 in Sardegna. In precedenza al Maradona successi contro Bologna e Parma.

12:49

Buongiorno sfida la Juve

La gara di sabato sarà speciale per Buongiorno, che torna a Torino. In estate il centrale del Napoli aveva detto 'no' proprio alla Juve. (LEGGI LA NOTIZIA)

12:44

Conte prova il Napoli anti Juve

Per l'allenatore del Napoli è già tempo di scelte in vista della gara dell'Allianz Stadium. (LEGGI LA NOTIZIA)

