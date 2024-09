Conte ricorda Schillaci, applausi in sala stampa: "Vi racconto un aneddoto"

Dopo averlo ricordato sui social, Antonio Conte ha voluto rendere omaggio alla memoria di Totò Schillaci direttamente da Castel Volturno dove ha presentato il match in trasferta con la Juve: "Prima di iniziare la conferenza vorrei rivolgere un piccolo pensiero a Totò Schillaci. A soli 59 anni ci viene a mancare un calciatore che, soprattutto per noi del sud, in particolar modo a Italia '90, è stato l'emblema di una persona che ce l'aveva fatta. Rappresentava, soprattutto per noi del sud, un grandissimo esempio. Sono rattristato e dispiaciuto. Ho avuto il piacere di giocare con lui, avevo solo 21 anni, lui era già affermato. Il pensiero va alla famiglia. Abbiamo perso un'ottima persona". Applausi spontanei e scroscianti da parte dei giornalisti presenti.