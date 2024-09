Juve-Napoli, è bufera: la rabbia dei tifosi azzurri dopo il divieto. Cosa succederà

Fino a ieri mattina erano 2.300, poi nel pomeriggio la prefettura di Torino ha emesso un’ordinanza e il numero è sceso a 1.080. Mille e ottanta: sono i tifosi del Napoli residenti altrove - non targati NA - che oggi avranno la possibilità di entrare all’Allianz Stadium di Torino e di sistemarsi nel Settore Ospiti per la sfida tra gli azzurri e la Juventus. Loro non sono stati colpiti dalle restrizioni improvvise che ieri, nonostante la vendita dei biglietti fosse stata esaurita ad agosto, quando ancora non erano ufficiali né la data e tantomeno l’orario della partita, hanno annullato 1.220 tagliandi. Un fulmine inatteso. Scoccato giovedì dall’Osservatorio con una determinazione che già non lasciava scampo alle interpretazioni: «L’incontro di calcio Juventus-Napoli è rinviato alle valutazioni del Casms per l’individuazione di adeguate misure di sicurezza». A quarantotto ore dalla partita e dalla trasferta, con tutti i viaggi prenotati, i biglietti e gli alberghi pagati. La vita organizzata. Organizzata già prima di Cagliari-Napoli e dei disordini andati in scena domenica scorsa all’Unipol Domus.

Il comunciato del Napoli

Il Napoli ufficializza la storia prima delle 16 attraverso i social del club: «La SSC Napoli informa che, relativamente al match Juventus-Napoli, il Prefetto di Torino ha decretato: il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Napoli, anche se in possesso della fidelity card della SSC Napoli, ad esclusione dei possessori della fidelity card della Juventus F.C. emessa in data anteriore al 21 settembre 2024 e contestualmente l’annullamento dei biglietti già venduti. La vendita dei tagliandi per la Tribuna Ospiti ai soli possessori della fidelity card della SSC Napoli, ovunque residenti tranne che nella provincia di Napoli». Più un elenco di restrizioni a coté a fare scopa con la decisione.

Juve-Napoli, rimborso e polemiche

A seguire, il comunicato della Juventus in merito alla procedura di rimborso: «I biglietti intestati a tifosi residenti nella provincia di Napoli, anche se in possesso della fidelity card dell’SSC Napoli, saranno annullati ed automaticamente rimborsati. I tifosi intestatari dei suddetti biglietti riceveranno una comunicazione all’indirizzo email utilizzato in fase di acquisto e il rimborso del biglietto avverrà tramite la stessa modalità di pagamento utilizzata per acquistare, secondo le tempistiche del proprio istituto di credito». Immediate le proteste e le reazioni molto polemiche a una decisione quantomeno intempestiva, per usare un eufemismo, sulla grande comunità social del web. Con class action annunciate da più parti.