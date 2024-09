Conte diretta dopo Juve-Napoli: interviste in tv e conferenza stampa

TORINO - Dopo tre vittorie consecutive, arriva il primo pareggio del campionato per il Napoli di Conte. Grazie a questo punto, gli azzurri restano sopra i bianconeri in classifica al termine di una gara equilibrata e priva di grandi occasioni . Ecco le parole di Conte al termine della sfida contro i bianconeri.

21:10

Caprile: "Il retropassaggio di Olivera? Involontario"

Aspettando Conte in conferenza stampa, parla il portiere entrato al posto di Meret: “Sicuramente una bella emozione. Mi dispiace per Meret, ma per quello che mi riguarda sono molto contento. Cosa mi ha detto Conte? Nulla. Il retropassaggio di Olivera? E’ il gioco delle parti le proteste, ma credo che non fosse volontario".

20:55

Conte: "Lukaku deve entrare in condizione"

L'allenatore del Napoli spiega: "Non volevamo lasciare il pallino alla Juve, non aveva senso quindi giocare con i 5 difensori. A tratti l'abbiamo fatto con Kvara, mentre Lukaku deve ancora entrare in condizione", ha spiegato Conte. "Sono moderatamente soddisfatto, perchè le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Ma non è facile, perchè conosco benissimo questo stadio che era il mio fortino".

20:40

Conte: "Dove nasce il cambio di sistema di gioco"

Il tecnico continua: "Il cambio di sistema nasce dal fatto che alla fine del mercato sono arrivati McTominay e Gilmour, inoltre è stato reintegrato Folorunsho per cui ora abbiamo un centrocampo forte e da sfruttare. Questo sistema ci tornerà utile sicuramente, è nelle corde di questa squadra",

20:25

Conte: "Molto bravi in difesa, davanti..."

Il tecnico del Napoli a Dazn: ""Il mio timore oggi era la fase difensiva, invece siamo stati molto bravi. Davanti possiamo fare meglio, abbiamo ampi margini di miglioramenti. So le difficoltà a pareggiare in casa contro la Juventus, avevo chiesto continuità di risultato e c'è stata una buona prova sotto l'aspetto dell'attenzione. Ma possiamo fare meglio".

20:10

Parla Conte, le dichiarazioni dopo Juve-Napoli

Grande attesa per le parole del tecnico azzurro al termine della sfida contro i bianconeri.

19:55

Juve-Napoli finisce 0-0

È appena terminata la sfida tra la squadra di Conte e quella di Thiago Motta. Il Napoli ha bloccato i bianconeri sullo 0-0 a Torino.

Allianz Stadium, Torino